Auditor en dudaEn obra negra

Parece que a sólo dos legisladores locales pareció preocuparles que un funcionario del gobierno estatal sea el encargado, el año entrante y hasta que concluya el sexenio, de auditar sus cuentas públicas.

????

Joaquín Lecourtois López, exconsejero jurídico de la administración, aunque no se conoce que haya renunciado al cargo, aunque debió haber dimitido para rendir protesta, tiene como experiencia en materia de fiscalización haber sido contralor en la administración de Ricardo Gallardo Juárez en la alcaldía capitalina.

????

La cercanía del exfuncionario con el gobierno actual va a generar serias dudas sobre la imparcialidad de las revisiones futuras del ejercicio de los recursos estatales.

????

Sobre todo porque la experiencia en estos dos años, y en general con las administraciones emanadas del grupo político actualmente en el poder no han destacado mucho en materia de transparencia y claridad en el manejo de los recursos públicos.

????

En este escenario, el margen de confiabilidad de Lecourtois López es escaso y quedará sujeto a los resultados que ofrezca como nuevo fiscalizador del estado, tanto los relacionados con las autoridades emanadas del gallardismo como con los grupos que sean considerados rivales o un riesgo político.

????

Pero también deberá evaluarse la responsabilidad de una Legislatura, en específico, de las bancadas opositoras, que aprobaron este nombramiento.

????

No será como el glamoroso render con que fue presentada. Por vez primera, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona expresó sus dudas de que la Arena Potosí esté concluida para albergar el campeonato nacional de charrería.

????

Y no es que sea una sorpresa. Al menos no para nadie fuera de este gobierno. A 27 días de la fecha límite, queda claro que la arena no estará concluida como se pensó.

????

El gobernador parece que ya se resignó a que la parte “estética” del coso, esa fachada de cristal circular tan llamativa, podría no estar terminada.

????

El mandatario parece conforme con que la “parte operativa” quede completa. Es decir, el ruedo, los carriles, los corrales para ganado y otra infraestructura y, desde luego, las gradas.

????

No se verá muy bien que el coleadero de reses y los piales se realicen en medio de cemento desnudo, pero contra la realidad no hay mucho que hacer.

????

Será interesante ver cómo reaccionan quienes paguen entre 50 mil y 80 mil pesos para rentar espacios comerciales en un espacio a medias, porque los organizadores no parecen ver lo que ocurre y ya están empezando a comercializar los espacios.

????

La Fiscalía General del Estado y el alcalde Enrique Galindo tenían razón: hay más denuncias por delitos en San Luis en sus administraciones, ¿pero de qué sirve cuando casi el 80 por ciento de ellas no se concluyen y la impunidad es muy cercana al 100 por ciento?

????

¡¡HASTA MAÑANA!!