Billete federalRiesgo educativo

En el tema de los recursos federales que recibe el estado, el pasado reciente quedó marcado por las quejas del gobierno del estado de un recorte de dos mil 500 millones de pesos que, según las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nunca existió en 2024.

Y la tendencia continúa este 2025, con un alza de 20 por ciento en abril, en comparación con el acumulado de los cuatro primeros meses de 2024.

Poco más de mil 800 millones de pesos de incremento este año. La administración estatal no tiene pretexto para decir que enfrenta un recorte.

No lo ha hecho hasta ahora, hay que decirlo, pero ya ese extraño intento de finales del año pasado levanta las alertas para estar atentos a la reacción a esta bonanza.

La sombra de conflictos por proyector carreteros empieza a asomarse en dos casos, que si no son atendidos con eficiencia y oportunidad, podrían generar complicaciones.

Uno es heredado, la carretera de cuota Bledos-Villa de Arriaga, en donde ejidatarios inconformes por una presunta falta de pago de indemnizaciones pendientes.

El otro es el del nuevo proyecto, tambié3n concesión de cuota, que acortará el tiempo de viaje entre la capital y Matehuala, en donde ejidos están regateando el pago del derecho de vía.

La Junta Estatal de Caminos atribuye a intereses externos la postura de los ejidatarios que, reconoce, ha afectado las negociaciones.

Sin no hay habilidad en el manejo de esas posibles crisis, los proyectos podrían complicársele al gobierno estatal.

La denuncia que el padre de un alumno de la primaria Alfredo Sánchez García de la colonia Molino del Rey sobre un caso de “bullying” escolar

generó la atención de los lectores y otros testimonios de familias de esa comunidad educativa.

Destaca el de otro padre de familia que denuncia cómo su hija sufrió agresiones de otros compañeros. La situación no es nueva ni aislada, señaló

el quejoso.

Preocupa que se trata de un caso en un salón distinto al de la agresión original y que la escuela, perteneciente al SEER, tiene una alta rotación de directores, lo que explica el descontrol.

El “bullying” escolar es un problema que no tiene la atención debida de la autoridad y de la sociedad. Así como se atribuye a la escuela el ser el semillero de valores cívicos positivos, también puede ser el el escenario del primer contacto de la niñez con la violencia, la agresión y la impunidad. Y si el mal ejemplo no se combate desde entonces, no es de extrañar que persistan hacia el futuro.