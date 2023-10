Compromiso vigiladoPensiones: sí hay deuda

De entrada, es positivo que el titular del principal poder del Estado, el Ejecutivo, muestre comprensión y apertura ante la exigencia de varios medios de comunicación de que se garantice la libertad de expresión en la entidad, luego de la ofensiva cibernética que desapareció las extensiones de los afectados en la red social de Facebook.

????

Se saluda el reconocimiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la gravedad del caso y la apertura para ordenar a una de las pocas instancias que tendría capacidad de realizar las indagaciones necesarias para encontrar a los responsables, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que colabore en el caso.

????

En especial porque no es un secreto que la relación de varios de los medios afectados con Gallardo Cardona no ha sido fácil. El mandatario ha descalificado abiertamente a varios de ellos cuando se ubica información que revela situaciones distintas a la de la narrativa oficial, exhiben las contradicciones propias del ejercicio del poder o simplemente no le gustan.

????

Ese reconocimiento, sin embargo, no debe reducir en un ápice la exigencia original de encontrar y sancionar a los responsables. A pesar de lo positivo que pueda ser el gesto de la autoridad, no hay que olvidar que no es una graciosa concesión, sino una obigación que se tiene como garante de los derechos de los gobernadores, incluyendo los de informarse y expresarse.

????

Como uno de los medios afectados, Pulso Diario de San Luis estará vigilando que el compromiso hecho ayer sea cumplido.

????

La narrativa oficial en la Dirección General de Pensiones sobre la inexistencia de alguna deuda de esta administración con los fondos de retiro y de que los señalamientos en ese sentido carecen más fundamento que el de una voluntad de golpear a la administración sufrió un duro golpes desde el SUTSGE.

????

Su representante, Olegario Saldaña, es conocido por ser una de las voces reclamantes en la Junta Directiva del organismo que mes con mes es mencionada en las notas sobre las sesiones del órgano colegiado.

????

Ayer, apareció para repetir públicamente lo que denuncia en esas sesiones: con el gobierno gallardista, la onerosa deuda heredada por los gobiernos anteriores no ha hecho más que crecer de manera desmesurada ante la total falta de pagos de la Secretaría de Finanzas.

????

Es previsible que los involucrados del lado gubernamental sobre este problema no cambien nada de lo que han dicho sobre la presunta normalidad que vive Pensiones, pero al menos ya existe un testimonio de alguien directamente involucrado en las tripas de Pensiones para contrastar la opinión.

????

¡HASTA MAÑANA!