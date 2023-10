De diamante a ruedo17 millones de razones

Era inevitable, aunque sólo en las oficinas del gobernador y en la sede de la Seduvop no lo vieran: el Campeonato Nacional Charro no se realizará en la Arena Potosí.

Improvisación es la palabra clave. La idea de atraer la sede a San Luis salió del gobierno del estado. En octubre del año pasado, logran convencer a la Federación Mexicana de Charrería, con la promesa de tener un digno escenario. Aún sin que un ladrillo de la sede estuviera puesto.

En enero empezaron a circular los espectaculares renders de la obra y en febrero, sin que hubiera una licitación o contrato de por medio, se empezaron a realizar las primeras construcciones.

No fue hasta el 25 de mayo cuando se firmó el contrato e inició la obra. Desde ahí, se veía casi imposible que una obra de esa naturaleza estuviera lista en 5 meses.

Pero la Seduvop de Leticia Vargas Tinajero nunca lo admitió. Todavía el fin de semana aseguraba que la Arena estaría lista para el evento. En contraste, en los últimos días, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pasó de la determinación a la resignación. Del “no hay plan B” al “no es forzoso que la Arena se inaugure con el Campeonato Nacional de Charrería”. Habrá que ver si considera que hay culpables de este incumplimiento.

La Federación Mexicana de Charros no ha mostrado, al cierre de esta columna, una postura oficial, pero en las redes sociales del ambiente charro, el enojo es más que evidente. No han faltado los llamados a no asistir a San Luis, ante lo que se considera una falta de respeto al deporte.

El gobierno gallardista se ha aventado un “paso de la muerte” al cambiar un espacio que sólo existió en renders y videos al añoso estadio de beisbol 20 de Noviembre. ¿Por qué? Si una alternativa sensata era la de renunciar al evento y ya no seguir pasando penas.

La respuesta quizá esté, de acuerdo a fuentes de la Federación Mexicana de Charrería, en la existencia de una fianza pagada por el gobierno del estado por 17 millones de pesos, que asegura la celebración del evento en San Luis Potosí.

Si no fuera así, además de perder la cara, el gobierno estatal estaría perdiendo una buena cantidad.

Y en la improvisación dentro de la improvisación, ahora la carrera contra el tiempo se corre en el vetusto estadio 20 de Noviembre.

El espacio de emergencia está ahora bajo una severa intervención para cambiar las carreras de bateadores por las de caballos y vacas.

De nuevo, la cuenta regresiva es muy corta, por lo que la presión sigue para la Seduvop.

Uno de los retos más peliagudos será adecuar la afluencia esperada en la Arena Potosí, que el gobernador ubicó en 12 mil personas, aunque los planos originales mostraban menos de nueve mil espacios. De acuerdo a las fichas de información del estadio, su capacidad es de seis mil 500 personas. A menos que se ponga un buen número de gradas extra, se quedará

muy corto.

¡¡HASTA MAÑANA!!