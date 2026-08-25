El Rich: otra polémica Anuncio sutil

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El caso Rich se está enfilando al clásico final de la justicia en San Luis Potosí: que no haya justicia.

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La posible devolución del escenario de la tragedia, tras dos años de permanecer clausurado parece ir en detrimento del derecho a la justicia de las familias de las víctimas, especialmente de las que fallecieron.

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La opacidad de la decisión empeora el escenario. No se ha informado, oficialmente, cuál es la justificación de ese movimiento, lo que eleva las sospechas.

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Habrá que esperar si se socializan los detalles, para evitar que este caso se sume a la larga lista de situaciones impunes.

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Una de las consecuencias del sainete que armó Raúl Rocha Moya en su repentina vuelta a la gubernatura de Sinaloa y su veloz salida fue que la 4T no se tentó el corazón para pasar del apoyo unánime al exmandatario del repudio total en cuanto se vio que la conducta del exfuncionario lesionaba los intereses del grupo político.

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No importó que Rocha Moya fuera parte importante de ese grupo. Si se considera pertinente, la 4T no duda en la eutanasia. Incluso hasta con los de casa.

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Ahora si un eventual infractor no fuera morenista no tendría esperanza. En esos ámbitos, esto debería tomarse en cuenta.

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Que mítico el interventor de la Secretaría de Gobernación regrese para vigilar los concursos del San Luis.

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Casualmente, en un reciente certamen del equipo futbolero, que otorgaba un boleto para asistir en el partido que los locales enfrentaron, y perdieron, ante el Inter de Miami de Messi en la reciente Leagues Cup, funcionarios estatales fueron los ganadores.

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Sin explicaciones, sin publicar reglas ni vigilancia, de acuerdo al señalamiento de Ciudadanos Observando.

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Los aficionados del equipo rayado no se hicieron esperar en las redes sociales.

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El Poder Judicial del Estado había descartado de manera tajante haber sido blanco de un hackeo. Días después, anuncia una auditoría para determinar si hubo o no fuga de información.

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Lo mismo hizo el Colegio de Bachilleres, pero también está tratando de averiguar qué paso.

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En ambos casos, los datos están circulando y son genuinos. El esfuerzo por mantener la imagen por sobre la honestidad de admitir un mal desempeño no vale la pena. Al final la verdad se hace evidente.

lll Hasta mañana