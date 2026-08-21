¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

¿Alguien no hizo bien la tarea? La situación financiera de la Federación, y de los estados,

sigue complicada por lo que respecta al Ramo 28, el de las participaciones federales.

lll

Ya se ha comentado, se trata de las partidas cuyo uso para los estados es libre y discrecional, por lo que si bajan, su situación se complica en gastos como la nómina o el pago de deuda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

lll

En julio, el recorte fue de 408 millones de pesos, lo que acentuó la caída iniciada en febrero.

lll

La novedad, sin embargo, es que la caída del ISR ya no fue el rubro con más pérdidas, sino el de incentivos económicos.

Este apartado depende de la colaboración que tengan las secretarías de Finanzas estatales con la SHCP o de dependencias como la SEGE, la Segam y la Sedarh con sus contrapartes federales, que les otorgan a los estados recursos que corresponderían a Hacienda a manera de "premio".

lll

Entre más colaboración, más recursos. Si en julio de este año, esa partida bajó un 33 por ciento, es un indicativo de que la cooperación decayó.

lll

Será interesante conocer qué dependencias aflojaron en ese aspecto, pues la caída de recursos, de cara a la recta final de esta administración, sería

muy nociva.

Desde un intenso aguacero que cayó a principios de la semana empezó a notarse el boquete en el flamante paso a desnivel de la Feria Nacional potosína, dejando en mal al gobierno estatal.

lll

Sobre todo porque el gobernador insistía en negar que hubiera una falla, aunque él se refería a la cinta asfáltica del paso deprimido, y el bache surgió en la lateral.

lll

Pero esa parte igualmente fue intervenida por la Seduvop y debería tener la misma calidad.

lll

Es imposible no notar la coincidencia de la salida de Leticia Vargas de la Seduvop con el surgimiento de esta vergonzante falla. Como sea, la opaca funcionaria ya está "descansando" en un nuevo cargo en la alcaldía soledense.

lll

La reacción del ayuntamiento capitalino ante el hackeo del que fue blanco su sistema cibernético fue más sana que la del Poder Judicial del Estado.

lll

En lugar de negarlo todo, la alcaldía anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y una investigación interna. No admitió aun que su red había sido vulnerada, pero indicó que iniciaría una investigación interna.

lll

Desde luego, que esas acciones no anulan totalmente el riesgo de que la información pública sea objeto de fugas por intervención de hackers.