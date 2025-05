Estrategias vilesPrimera baja

Ante la incapacidad de las autoridades para frenar la actuación de la delincuencia y la falta de voluntad política para coordinarse a fin de enfrentar a los grupos delictivos, ¿están acudiendo a estrategias más duras para afrontar la crisis?

Y no se está hablando de combatir el delito, sino de acallar los justos reclamos ante este escenario o de ocultar los efectos de la actividad criminal.

De lo primero, un amplio panorama lo ofrece hoy en sus 9 Esquinas el columnista Juan José Rodríguez Medina, quien revela la vil estrategia para “vacunarse” ante la inconformidad generada por el asesinato de la empresaria Sandra Revilla.

En ese mismo sentido, la fiscal Manuela García Cázares contribuye a la sospecha al señalar que en ese crimen hubo “un tema particular”, cualquier cosa que eso signifique.

La alineación con el discurso del gobierno del estado, pese a que en el papel es un ente autónomo, se da cuando señaló que el crimen “no es parte de una ola de violencia generalizada”.

Crimen particular o violencia generalizada, ¿hay diferencia? ¿Se debería relajar la sociedad potosina porque una mujer murió violentamente de una manera y no de otra?

Es inaudito el extremo al que pueden llegar una autoridad para evitar reconocer la realidad.

De lo segundo, está el ocultamiento de la muerte de una mujer que fue blanco de un fracasado asalto el martes registrado el 13 de mayo en una plaza comercial de Soledad de Graciano Sánchez. La víctima fue herida de varios balazos, a los que no sobrevivió más de un día.

De eso, ni las corporaciones policiacas ni la Fiscalía General del Estado informaron nada. Es claro por qué no lo hicieron: dos asesinatos de mujeres con pocos días de diferencia no dejarían bien parado el autocomplaciente discurso de que en San Luis prima la seguridad.

No pasó un día de haberse presentado el cartel de artistas que participarán en el Teatro del Pueblo de la Feria nacional potosina (Fenapo) cuando ya sufrió su primera baja. Y una sensible.

Café Tacuba, el popular grupo de rock mexicano, avergonzó al patronato al declarar como una noticia falsa el anuncio oficial hecho el martes por el gobierno estatal.

La agrupación señaló que no tenía programada ninguna presentación en San Luis y pidió no dejarse engañar por publicaciones no oficiales. Ni hablar, mujer, traes puñal.

Cómo única explicación, el Patronato de la Feria se lamentó por “no haber concretado” a la banda. O sea, lo presentaron sin haberla amarrada.

A ver si no hay otras malas sorpresas. En redes sociales, usuarios curiosos se dieron a la tarea de consultar los calendarios del controvertido Marilyn Manson y del famoso DJ Tiësto. Los dos estarán de gira durante agosto. El primero por ciudades de Estados Unidos y el segundo entre Europa y Las Vegas, con brincos al Atlántico en pocos días.

Ninguno tiene programadas funciones en México y, por ende, en San Luis Potosí.