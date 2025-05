Seguridad: un clamorGallardización del Judicial

La principal obligación de las autoridades de cualquier nivel: llámese municipal, estatal o federal es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Cuidar de su integridad física y procurar que no haya nadie que lo despoje de sus bienes materiales.

lll

Llevamos ya bastantes días enfrascados en los dimes y diretes entre el presidente municipal capitalino, Enrique Galindo Ceballos y el jefe del Poder Ejecutivo estatal, Ricardo Gallardo Cardona, quienes se culpan mutuamente de la sensación de inseguridad que prevalece en la capital, pero también en el interior de la entidad.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Vecinos de la Zona Centro de la capital ponen el dedo en la llaga al externar que su entorno se ha vuelto inseguro y se sienten expuestos a toda clase de delitos, principalmente los patrimoniales. Consideran, no sin razón, que las autoridades municipales y estatales, no les brindan la protección que necesitan. Y consideran que ello se debe a que no existe una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar que prevalezca el estado de derecho.

lll

La muestra más extrema de violencia es sin duda el asesinato y por ello agravia tanto a la sociedad potosina el cobarde asesinato de una empresaria el pasado 10 de mayo, por oponerse a ser despojada de sus recursos monetarios.

lll

No hay mejor manera de externar este desasosiego que genera el temor al hampa que ha tomado las calles y por ello no se puede dejar de mencionar la movilización ciudadana para demandar que se dé con los responsables de tan funesto hecho.

lll

Llena de esperanza el observar que la llamada sociedad civil, la ciudadanía en pleno, puede ponerse de acuerdo, olvidar sus diferencias y sumar fuerzas por una causa en común, como es la demanda de justicia y seguridad.

lll

Tienen mucha razón las consignas desplegadas: los potosinos merecemos vivir en paz y sin temores de ningún tipo. Ya es momento que de verdad exista una coordinación efectiva entre las autoridades para devolverle a la población la confianza y la certeza de que sí es posible desarrollarse en esta tierra que finalmente es de todos.

lll

Reapareció en la escena pública local el notario público y exfuncionario estatal, Leonel Serrato Sánchez para llamar la atención sobre un raro fenómeno dentro del proceso electoral para renovar el Poder Judicial del Estado.

lll

Menciona que gran parte de los aspirantes a los puestos de magistrados son simpatizantes y militantes del movimiento encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Peor aún, algunos incluso han sido parte de su plantilla laboral y por lo mismo podrían estar impedidos para participar en el proceso.

lll

El Ceepac, lamenta el fedatario conoce de dichas irregularidades, pero no ha hecho nada ya que menciona que este tipo de irregularidades se analizarán una vez que haya terminado el proceso.

lll

Vaya sorpresa que nos dio el clima este domingo. Se tenían pronosticadas algunas lluvias dispersas, pero no los vientos huracanados que los acompañaron y que levantaron grandes cantidades de tierra y polvo. Lo importante es que por fin nos cayó algo de agua para aminorar el agobiante calor de los últimos días.

¡HASTA MAÑANA!