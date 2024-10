Fiesta reveladoraViolencia creciente

Paradójicamente, el afán de priorizar la celebración de la feria del nuevo municipio de Pozos está desnudando las necesidades reales del municipio, que no han sido atendidas como es responsabilidad del Concejo.

Y así, los habitantes del municipio deben soportar un incremento muy significativo de la cantidad de desechos generado por los comerciantes y otros establecimientos que se han instalado en las calles de la cabecera.

Los montones de desechos que se han acumulado muestran que el servicio de recolección de basura ha fallado a pocos días de la creación del municipio.

A eso se suma que los comercios y establecimientos se están conectando, de manera irregular, a la red eléctrica, sobrecargando la infraestructura y generando apagones.

Es el resultado de una mala planeación y una peor priorización de las necesidades por parte del Concejo.

Que de paso, no sólo se disgusta porque se señalen las contradicciones y fallas de sus acciones, sino tampoco revela el costo de los festejos que, a decir del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, corrieron por cuenta

del municipio.

Y no hay que olvidar que el límite de gasto del bisoño ayuntamiento es sólo 85millones de pesos por sus primeros

tres meses.

En un mes, los homicidios dolosos en el estado casi se duplicaron, de acuerdo con el conteo diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Ese incremento va a con lo que se ve en la calle y en los caminos de la entidad, donde los enfrentamientos entre grupos de civiles armados y corporaciones, así como el hallazgo de cuerpos, han repuntado.

Este comportamiento parece acorde a la dinámica que ha tomado el crimen organizado tras la detención y entrega de capos en Sinaloa y el cambio del nuevo gobierno federal.

Se viene la tradicional negativa oficial de que esto ocurra, pero al menos habría que esperar que aún, así, se registre un alza igual en los esfuerzos para que la violencia delictiva en San Luis no se salga de control.

Cada día que pasa sin que se conozcan las sanciones en contra de los exfuncionarios de la Dirección de Comercio del ayuntamiento capitalino despedidos por el caso Rich se erosiona la imagen de firmeza que quiso dar con el gesto el gobierno de Enrique Galindo Ceballos.

Evidentemente, el alcalde se apuró para que el anuncio no sobrepasara su primer trienio, cuando ocurrió el accidente, pero que aún no estén listas las sanciones deja la impresión de que el asunto no estaba totalmente amarrado.

¡HASTA MAÑANA!