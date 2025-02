Mal inicio Números cuestionados

No ha sido bueno el inicio del año en materia de seguridad. En enero se registró un incremento de 5% en la incidencia total con respecto al mismo mes de 2024, un crecimiento de 53% en los asesinatos dolosos y una décima posición entre los estados de la república con mayor número de denuncias.

lll

El violento arranque está teniendo una continuación en febrero, en donde ya tuvimos el caso de Daniela Martell, de por sí serio y que con sus ramificaciones en Zaragoza, que incluyó el hallazgo de varios cuerpos, se volvió más grave.

lll

Además, se han dado la desarticulación de bandas y la captura de líderes del crimen organizado. ¿Casualidad? Estas acciones se registran justo cuando el gobierno de Estados Unidos aumenta la presión contra los grupos del crimen organizado, ya etiquetados como terroristas.

lll

El gobierno estatal entra en la recta final del sexenio y el estado presentaba estadísticas que eran inferiores a la tendencia habitual. Que se les salgan las cosas de control en materia de seguridad expondría seriamente la posición de la administración gallardista, especialmente en la antesala de un proceso electoral.

lll

El ayuntamiento de la capital debe muchas explicaciones ahora que se abrió la temporada de reportes de auditorías, tanto locales como federales.

lll

En ambos casos, sus resultados son negativos, con cientos de millones de pesos ejercidos de manera anómala derivados de observaciones y solicitudes de aclaración.

lll

Y no sólo en lo que respecta al propio ayuntamiento. El Interapas también recibió fuertes señalamientos en torno al manejo de contratos.

lll

Las clásicas salidas de que aún no han sido notificados son débiles intentos de no afrontar la responsabilidad de explicar, no sólo a los órganos fiscalizadores, sino a la sociedad, que al final es su dinero el que manejan las autoridades.

lll

¿Qué tan mal está la situación en el Hospital Central que ahora se raciona la electricidad en sus instalaciones? Parece que la federalización del sistema de salud no está dando los resultados esperados, sino que al contrario, han extendido el deterioro en el que el HC ha vivido hace años.

lll

Que en el Congreso estatal preparen una iniciativa para modificar el Reglamento Interno a fin de que sea obligatorio que en las reuniones de “home office”, los diputados mantengan las cámaras de sus computadoras encendidas habla mucho del compromiso de los legisladores con su trabajo.

lll

La iniciativa anti cámaras apagadas se presentará en la sesión legislativa de hoy.