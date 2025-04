Nueva voceríaEsfuerzo insuficiente

Quién sabe por qué, pero no fue la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), sino la delegación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la que salió a dar explicaciones de la peculiar situación de la obra del nuevo puente de la carretera a Rioverde y Periférico, en la que se empezaron los trabajos obviando el pequeño detalle de la licitación.

La obra tuvo una inauguración el 10 de marzo pasado, y la convocatoria del proceso de licitación, que no ha concluido aún, se publicó oficialmente un mes después, el 10 de abril.

En un boletín difundido por el gobierno del estado, el organismo empresarial validó que empresas foráneas se lleven jugosos contratos de obra de la Seduvop, señalando que también hay constructoras beneficiadas.

¿Cuántas? No se precisa porque el organismo empresarial realiza un conteo.

Y sobre la obra que aparentemente se adelantó a su licitación, la CMIC (no la Seduvop, se reitera), se arriesga la versión de que el gobierno estatal inició obras viales preliminares cuyos contratos se adjudicaron directamente debido a que su costo no rebasa el millón 600 mil pesos, tope establecido en la ley para otorgar contratos sin licitación.

Estas obras permitirían que existan vías alternas para cuando se declare el fallo de la licitación, informó la CMIC, no la Seduvop.

El comunicado es una respuesta a las revelaciones publicadas en la columna Las Cúpulas del pasado domingo, que señalaba que las únicas empresas participantes en la licitación son dos foráneas, de Querétaro y Guerrero, con lo que podría ser otra obra destinada a una constructora no potosina.

La CMIC, no una dependencia estatal, argumentó que constructoras locales participaran, ya que el proceso va en la junta de aclaraciones, en la que los locales no estuvieron porque no tuvieron necesidad de solicitar aclaraciones

Olvidaron mencionar que en otra fase, la visita al sitio de la obra, únicamente se consignó la presencia de estas dos empresas. Pero probablemente los locales tampoco tuvieron necesidad de participar.

Se sabe de la eficacia con la que la Seduvop evita los temas incómodos, pero convertir a una cámara empresarial en vocería no se veía venir.

Quizá sea porque es más cómodo depender de las partidas federales, pero los ayuntamientos no han desplegado toda su capacidad para ampliar la captación de impuestos locales.

Eso lo percibió el Instituto Mexicano de la Competitividad, que realizó un estudio en el que se revela la capacidad de captación de los ayuntamientos de las capitales estatales del impuesto predial.

Y la conclusión es los ayuntamientos podrían ser más. En el caso del gobierno potosino, bien podría aumentar al doble la cobranza del impuesto.

Que un ayuntamiento que va para su cuarto año no haya encontrado la forma no es un dato tranquilizador.