Otra vez en LomasLa nómina cara

Eso de la seguridad más bien parece un mito genial, y un pretexto para armar fiesta de luz y sonido. En Lomas, el 1 de marzo de 2021, fue asesinado en plena luz del día y frente a testigos, el empresario Julio César Galindo Pérez, por entonces presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). La seguridad del delincuente era tal, que puso en entredicho la eficiencia del trabajo de los cuerpos de policía y de los órganos de procuración de justicia. Así, más o menos, se comportó este domingo el grupo de delincuentes que se organizó para asaltar a otro líder empresarial; ahora tocó el turno a Héctor D’Argence Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP).

Así, tan seguros los delincuentes, solo pueden ser sinónimo no solo de la descomposición social, sino de la insuficiencia o en su caso ineficiencia de los operativos de prevención y reacción al delito. Aunque en el caso del líder empresarial llegó la policía en unos cuantos minutos, lo cierto es que tuvo suerte. Vecinos de colonias en los alrededores y en el resto de la zona conurbada San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez-Villa de Pozos, deben aguantarse de la inseguridad porque por sus zonas habitacionales “no pasa nada”: no pasa la Policía Municipal, no pasa la Guardia Civil Estatal, no pasa la Policía de Métodos de Investigación y no pasa la Guardia Nacional. Todos los cuerpos policiales parecen haber abandonado a las víctimas del delito a su suerte, si se considera que probablemente solo hay resultados en el 1 por ciento de las conductas delictivas.

Y a propósito de lo que no es seguro, resulta que las cifras oficiales hay un aumento en los reportes de personas lesionadas en siniestros en lo que va de un año a la fecha. Obviamente con las cifras es necesario tener cuidado, porque en ocasiones, los lesionados reportados en cifras hospitalarias oficiales, no necesariamente son indicador del total de personas que resultan con alguna herida. El dato de los heridos en accidente es similar al de los delitos registrados en plataformas oficiales. Solo está en números lo que oficialmente se registra, y hasta ahora no hay un método perfecto para medir los casos en los que lesionados se pierden en el anonimato, porque se fue del lugar donde ocurrió el incidente, o tal vez nunca llegó la policía.

En la alcaldía de la capital se quedaron cortos con el incremento de 5.09 por ciento en el gasto del rubro de servicios personales. La cantidad no reporta ninguna novedad mayor, si se considera que más o menos se ajusta a la cifra del incremento salarial para 2024, y probablemente al contrato de personas por el régimen de honorarios, en un número mayor con respecto a 2023. El punto sería quizá que la alcaldía informe quiénes son los trabajadores contratados para 2024, si se considera por ejemplo la crisis del agua y otras situaciones fortuitas. Menos mal que ya hay datos oficiales relacionados con los gastos. Hubo una administración municipal reciente, en la que no solo nunca se transparentó la nómina, sino que los trabajadores denunciaban verdaderos abusos, tales como descuentos ilegales a los salarios que representaban un ahorro de dinero que nunca se supo cómo se gastó. Que si es cara la nómina municipal, sí lo es. Que si es necesario adelgazar el gasto, tal vez sí, pero con transparencia.

Poco a poco, en las dirigencias empresariales también se van despabilando, y de manera progresiva hay más mujeres ocupando los cargos principales. Bien por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que por primera vez en su historia tendrá en San Luis Potosí una mujer en la presidencia.

¡HASTA MAÑANA!