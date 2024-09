Reforma con violencia Se brincaron al tribunal

La falta de tacto político, el diálogo de sordos y la irresponsabilidad para medir las consecuencias legales pega con fuerza en las posiciones polarizadas de opositores y favorecedores de la reforma judicial que pretende contaminar de política la elección de ministros, jueces y magistrados. Ahora que está de moda que los políticos se autodenominen padrinos cuando gastan dinero ajeno con pretensiones propias, resulta que Andrés Manuel López Obrador también es padrino, pero de duelo de la democracia. Potosinos en los poderes Legislativo y Judicial atestiguaron en carne propia el atascadero que es la vida política de México, heredado, sí, pero usado a su favor por los partidos beneficiados con la mayoría de las diputaciones plurinominales.

La vida política de México se ha vuelto tan peligrosa, que Movimiento Ciudadano va con cuatro senadores a definir el futuro de la autonomía del Poder Judicial Federal, mientras uno de ellos está desaparecido. En el Partido Acción Nacional, finalmente la fracción parlamentaria pagó el grave error de promover para el Senado a una familia de políticos veracruzanos que no goza de probidad, y vender el voto fue cosa fácil. De hecho, aquella negociación de cancelar órdenes de aprehensión contra esa familia, no es más que la probadita de cómo la justicia será sometida al comercio a partir de la reforma judicial. Por supuesto, si esta fue la muestra, es casi un hecho que los principales usuarios de la compra del derecho, serán los grupos civiles que no son bien intencionados.

La redistribución de las responsabilidades legislativas estrenó en México un estilo que, al revestir tal nivel de gravedad, permite dudar si los diputados federales que ya votaron a favor, y los senadores, duermen con la conciencia tranquila. Técnicamente se acabaría con el Poder Judicial y se le convertiría en un órgano político del estado mexicano, eso lo sabían los abogados que han pasado años aplicando el derecho a su labor cotidiana. Ellos, los que votaron a favor de la reforma judicial, saben de las consecuencias, y no solo se negaron a actuar, sino que se convirtieron en el grupo legislativo histórico que sepultó la independencia judicial.

Hay organizaciones civiles que han buscado la marcha atrás a la reforma judicial, llama la atención en San Luis Potosí el silencio del Frente Cívico Potosino y sus actuales dirigentes, ya olvidaron qué pasaría si aún vivieran Salvador Nava Martínez y Porfirio Muñoz Ledo.

A propósito de los actos para pasar por encima de los jueces, la Dirección de Reinserción Social del gobierno estatal se negó a poner a disposición del tribunal de oralidad penal, al ex titular de la Secretaría de Salud, Miguel N., La desobediencia al mandato del juez tenía un pretexto: que había un motín y no tenían por qué sacar al procesado, esa también será una muestra de lo que sucederá restando autoridad a uno de los que deberían ser los tres poderes de la República. Obvio, los gobernantes actuales necesitan ministros y jueces a modo, imagínese, amable lector, lo peligroso que es quitar autoridad al Poder Judicial.

Y a propósito de discusiones calientes, ahora toca a nuestros diputados eliminar para siempre a la policía civil, y terminar de sepultar la esperanza de que haya ciudadanos que integren un cuerpo de seguridad nacional. Este martes, estaba a discusión en San Lázaro la desaparición de la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad interior, para convertirla en un brazo militar, y terminar los días de la Policía Federal. Los desacuerdos en el Senado y el nivel de violencia política en contra de los opositores representaron además una terrible cortina de humo.

