Paro educativo en puertaLicencias bajo sospecha

Se enreda el diferendo del Gobierno del Estado con el magisterio potosino. El sindicato no se va a detener, y es muy alta la probabilidad de que el martes entren en paro de labores en todos los planteles. Estrictamente, en las negociaciones salariales no debería haber regateos, pero lo cierto es que a la autoridad estatal se le vienen acumulando las deudas. Todo el problema que en parte es heredado, empezó por el sistema de salud y de manera progresiva, como fichas de dominó. A ver cómo sale la autoridad local de la que se ha armado, si es que no amanece el martes con las escuelas paralizadas.

lll

En zonas habitacionales de mediana densidad poblacional, de pronto aparecen escandalosos edificios de departamentos que contrastan con las especificaciones de la zona. Hoy es el caso en San Juan de Guadalupe donde por medio de un amparo se frenó un complejo de 110 departamentos, autorizado por el municipio capitalino, que otorgó la licencia de construcción ilegalmente a pesar de que no se cuenta con los estudios técnicos ni la factibilidad de agua.

lll

Ahora hay que esperar la respuesta del ayuntamiento capitalino, quien no tiene a donde hacerse, el amparo se otorgó por las diversas irregularidades encontradas por el Juez, ¿Cuántas licencias más están por el estilo, irregularidades e incompletas?

lll

Como ese incidente, abundan aquellos donde la autoridad hace como que no ve, y cuando simulan una reacción es porque el edificio ya está construido. Hay avenidas que no tienen ni siquiera la capacidad para la carga vehicular que los usuarios demandan, y abundan los edificios de departamentos. Un ejemplo es la avenida Santos Degollado. Tan solo en ese corredor vial hay al menos tres edificios de departamentos que no tardan en hacer insostenible el tránsito vehicular, o a la larga demandarán servicios de agua potable que no son suficientes.

lll

Las irregularidades en los estudios de impacto de los edificios altos, llegan a tal grado que por ejemplo ahí quienes hasta causan daños a la vía pública. Para muestra, basta asomarse a la avenida Hernán Cortés de la Colonia Los Reyes, donde un constructor que como mínimo ya lleva tres pisos de muros de block, hasta demolió la banqueta y no permite el libre tránsito de los peatones. El hecho de que los constructores hagan lo que les viene en gana, es precisamente porque no se les vigila de manera adecuada. Tal vez eso ocurrió en San Juan de Guadalupe.

lll

EL alcalde capitalino Enrique Galindo ahora sale con que para el parque de Morales, “Trabajo, corazón y alma”, cuando el pobre parque se encuentra señalado y más seco que un páramo desértico, cuando la responsabilidad de parques y jardines, excepto los Tangamanga, son absolutamente responsabilidad del municipio.

lll

Con abril comenzó la revista física de autobuses de transporte urbano y taxis. Es previsible que cuando mucho pasen la revista los autobuses de Metro Red, Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga y de la Ruta 21. Del resto hay mucho que hablar. Para muestra de lo mucho que han caído en el olvido los autobuses urbanos y su pase de revista real, es un ejemplo en el autobús 4053 de la Línea Guadalupe, que este domingo circulaba en la Ruta 8 (Saucito-Constitución). Su operador muy desarreglado, en una unidad arreglada como prostíbulo o casa de citas, con luces LED azules como casi única fuente de iluminación, y una música que más bien exhibía la aplicación del consumo de sustancias non gratas para la salud humana. Así abundan los camiones urbanos.

¡¡HASTA MAÑANA!!