Repunte delictivo El Realito: sólo resignación

A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, parece que las autoridades de los tres niveles perdieron el control de la coincidencia delictiva en la entidad.

lll

En 2024 se registró una disminución consistente en las cifras delictivas que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que están basadas en las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, en estos primeros tres meses ya se registraron unos 15 mil delitos, con enero y marzo presentando más de cinco mil denuncias, tras un leve respiro registrado en febrero.

lll

El zigzagueante rumbo de las estadísticas apunta a que no se ha logrado contener del todo la actividad delictiva.

lll

Como viene ocurriendo, el narcomenudeo sigue campeando como el delito con mayores registros, seguido de la violencia familiar, lo que muestra que los esfuerzos por disminuir su incidencia no han funcionado, si es que se han hecho.

lll

Llamó la atención que los delitos cometido por funcionarios públicos tuvieron un repunte, que será interesante que la FGE informe sobre ellos.

lll

La buena noticia es que los homicidios, sobre todo del tipo doloso, siguen por debajo de las cifras registradas en el primer trimestre de 2024.

lll

Los robos, casi en general, disminuyeron, pero la mancha está en el robo carretero, que no ha podido ser erradicado.

lll

El acueducto El Realito volvió a presentar una falla, la séptima descompostura en tres meses, lo que dejará sin agua a una buena parte de la ciudad.

lll

De nueva cuenta, la exigencia de que se anule el contrato volverá a hacerse escuchar, pero es una aspiración muy compleja, cuyos entresijos no pueden ser desenredados pro la autoridad.

lll

En tanto que no se resuelva cómo destrabar jurídicamente el contrato, la ciudad parece que debe resignarse a seguir enfrentando las fallas de una obra viciada de origen.

lll

Sin que se haya hecho oficial, parece claro que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona no está en la ciudad. Ayer, fue notoria su ausencia en el arranque de la Procesión del Silencio.

lll

En su representación estuvo el secretario de Cultura, Mario García Valdez.

lll

No es irregular que el mandatario tome unos días de asueto. Y en este caso, apunta a que la licencia temporal por 15 días tramitada por su esposa, la senadora Ruth González, estaría vinculada a un probable viaje de descanso, estaría relacionada también con la ausencia del mandatario.

lll

No se ha informado oficialmente si el mandatario no se encuentra despachando normalmente, pero no hay motivo para ocultarlo o aparentar que está laborando normalmente.