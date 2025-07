Señales mezcladas Doble repudio

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona le mete hielo a las candidaturas adelantadas… y poco después, avienta el asunto a la parrilla.

Apenas el 24 de junio pasado, el mandatario advertía a sus colaboradores del gabinete: “el que se caliente se va, así de fácil; el que se mueve, no va a salir en la foto”.

El mandatario pedía a sus subalternos “disciplina política” para evitar la tentación de las campañas adelantadas para 2027. Lo cual llamó un poco la atención, porque no se recuerda que alguna secretaria o secretario haya hecho algún pronunciamiento en ese sentido. Quizá porque quienes sí se habían estado moviendo, y bastante eran la senadora Ruth González Silva, y un poco menos, el diputado federal Ricardo Gallardo Juárez.

A ellos no les dijo, como sí a sus colaboradores directos, que “se va a ver mal” que realizaran una campaña adelantada.

Menos de un mes después, ayer, el mandatario pareció haber olvidado su arenga y se convirtió en el “gran destapador”, al presumir que el PVEM tenía no uno, sino varios perfiles interesados en competir por cargos de elección popular, aunque sólo mencionó a la alcaldía de la capital.

Y aunque no pertenece directamente a su gobierno, pero se supone que jalan para el mismo lado, el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann

Tuvo la primera mención futurista.

Pero el momento en el que mandatario se fue directo contra sus propias palabras de hace un mes, fue cuando nominó a Sonia Mendoza, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.

De su colaboradora, y por ende, destinataria del mensaje de no calentarse y no moverse, comentó que “es una gran mujer también, que está buscando entrar en el tema de la capital”. O sea, que no estaría haciendo caso de la directiva.

Hay que reconocer que ser parte del gabinete gallardista es un oficio duro ante estas señales mezcladas.

Si algo quedó claro tras el evento en el que Verónica Rodríguez concretó su segunda toma de protesta frente al PAN estatal es que la unidad aún es una asignatura pendiente.

No es posible definir el nivel de la brecha, pero que hubiera una protesta en su contra en la ceremonia no es un buen mensaje.

También quedó en evidencia que el alcalde Enrique Galindo Ceballos, en caso de que sea postulado por el PAN a la gubernatura en 2027, no será el candidato de todo el panismo. Ayer, junto con Verónica Rodríguez, fue blanco de las protestas.

Lo que queda patente de estos dos asuntos es que, aunque lo nieguen, la clase política ya tiene el 2027 en la mente.