A. Ballesteros ganaría la batalla al área jurídica de DAPAS

Mostrando copia original del expediente laboral 0583/2019-JE1-1, de nueva cuenta el líder del Sindicato de Trabajadores de la DAPAS, Alejandro Ballesteros Corona parece ganar una nueva batalla al área jurídica del organismo del agua, que esta semana lo acusó de no firmar la demanda en contra de la paramunicipal por despido injustificado y con ello supuestamente perdería el derecho a ser reinstalado.

"Lo que están haciendo son medidas distractoras, y me parece hasta un tanto infantiles, pues si yo hubiera omitido la firma, como ellos argumentan desde el mes de marzo que presenté la demanda, simplemente la Junta de Conciliación y Arbitraje no la hubiera ni recibido, ellos tratan de confundir a la opinión pública, porque quizá pudiera haberse ido una copia sin firmar, pero la original tiene mi rúbrica y ahora quieren confundir ayudados por medios de comunicación que son pagados por el alcalde Adrián Esper, pero porqué no dicen que hay violaciones al contrato colectivo, que se han negado a sentarse a dialogar y llegar acuerdos para los trabajadores y lo que buscan desde un inicio es acabar con el sindicato, "pues para hacer memoria, el presidente primero me ofreció un millón de pesos y yo me negué, a él no le interesan los trabajadores".