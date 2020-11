A puerta cerrada se reúne edil con los militantes de Morena y "acarreados"

CIUDAD VALLES.- De las 11:00 de la mañana a casi la una de la tarde alrededor de 300 personas que militan en Morena y acarreados de varios sectores de la ciudad que presuntamente son liderados por Moisés Cedillo estuvieron en la propiedad de Adrián Esper, en un evento político en el que se habló del proyecto del actual alcalde de Ciudad Valles, quien buscará ser candidato a la gubernatura por el partido de marras.

La reunión fue en privado y sin acceso a medios de comunicación y estuvieron regidores, funcionarios municipales y personas que a su salida del evento se negaban a hablar sobre lo escuchado en ese lugar.

Afuera, alrededor de las 11:00, cinco morenistas encabezados por Rosalucía Cervantes Zúñiga se manifestaron contra el alcalde porque repudian la idea de que sea de los considerados para la candidatura al gobierno y poco después el consejero estatal Justino Gutiérrez Almendárez llegó para proclamar que no quieren "árabes" ni "cacicazgos" y que no está de acuerdo con la postura de sus ex compañeros.

A la salida del evento, el regidor de Morena, Marco Antonio Conde dijo que había sido un "bautizo" morenista para Adrián Esper.