Abogado defrauda a taxista, prometió arreglarle su pensión

CIUDAD VALLES.- Hilario Escalante Martínez, taxista de 60 años de edad denunció el año pasado al litigante José Miguel Caballero Rodríguez quien le habría birlado 26 mil pesos, que pidió prestado por arreglarle sus documentos para su pensión y nunca hizo nada.

Los hechos datan del 13 de agosto de 2021, cuando el abogado abordó el taxi que maneja Hilario y, mientras lo llevaba a su destino, platicaron, enterándose Hilario que su pasajero es abogado de profesión.

Por eso el taxista le dijo que a pesar de su edad, no había podido arreglar su pensión.

El abogado le dijo que se vieran esa tarde para explicarle qué harían para solucionarle el caso.

Ya por la tarde, ambos fueron a la casa de Hilario y ahí, éste informó a su mujer, Clara María Hernández que el abogado Caballero le ayudaría con su pensión.

Pronto, el litigante les pidió 10 mil pesos para empezar el proceso, pero la mujer solamente pudo completar nueve mil que había estado ahorrando.

Al otro día, Caballero citó en su oficina a la pareja y les pidió otros 10 mil, bajo el argumento de que iba a hacer los papeleos también para la mujer, en su carácter de concubina de Hilario y se endeudaron en una tienda de ropa y muebles que hay en Madero e Hidalgo.

El 18 de agosto del año pasado, pidió seis mil pesos más a la pareja y el taxista pidió prestado a su hijo esa cantidad, quien se la mandó por depósito, porque no vive en la ciudad.

De ahí en adelante, ya no supieron de José Miguel Caballero.

Por eso el 17 de septiembre, luego de no tener noticias de trámite alguno ni del abogado, lo denunciaron ante la Fiscalía General del Estado, pero ahí "debe tener alguna influencia, porque no le hacen nada al licenciado, y cuando lo citan por el caso, llega caminando lento y diciendo que tiene Covid y que no puede estar saliendo de su casa".

El problema es que en el año que lleva la denuncia, no ha habido ningún avance y lo único que quiere es que le devuelva el dinero que le quitó, porque él lo debe también.