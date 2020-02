"Accidente de Willy pudo ser una tragedia"

REAL DE CATORCE.- El accidente de la Willy fue responsabilidad del operador por no revisar bien la unidad y hubiera sido catastrófico que se hubiera desbarrancado, señalan autoridades municipales.

Real de Catorce ha ganado fama por ser un ancla turística y luego por el accidente que sufriera una de las 50 Willys que prestan servicios tanto al turismo nacional como al internacional.

Afortunadamente el accidente no pasó a mayores y las once personas que viajaban en la unidad solamente sufrieron lesiones no mayores.

Juan Ramón Infante Guerrero, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de la Comisión Estatal contra la Corrupción (CEC) lamentó este hecho y dijo que esto fue responsabilidad del operador de la Willy porque como no es posible que la unidad se haya quedado sin frenos.

Agregó que la unidad también es responsabilidad del Ayuntamiento a cargo de la alcaldesa Guadalupe Carrillo Rodríguez y de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de Fernando Chávez Méndez, además de la de Turismo del Estado que representa Arturo Esper Sulaimán, por omisión en la regulación, asesorías y apoyo a los prestadores de servicio.

Señala que la omisión se está convirtiendo en uno de los actos más recurrentes de corrupción, simulando la responsabilidad aunado a ello el costo por ingresar a Real de Catorce a través del Túnel Ogarrio aparte 100 pesos diarios por estacionarse en un espacio a la desatención en cuanto a la seguridad.

Señala que además hay falta de servicios y resulta carísimo visitar este lugar llamado "Pueblo Mágico".

Considera que tal parece que lejos de apoyar a los prestadores de servicio turístico, sólo son usados sus vehículos para la foto o postal y justificar el trabajo que realizan, así es lo de las Willys ellos prestan el servicio con lo que tienen humanamente a su alcance.