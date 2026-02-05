Acercan servicios agrarios a las comunidades
RIOVERDE.- Las oficinas de la Procuraduría Agraria continúan instaladas en la calle Guerrero y se cuenta con 9 Centros de Atención Agraria, los que brindan apoyo a personas que tengan problemas por la sucesión de predios ejidales y tenencia de tierras.
El residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva refiere que las oficinas están abiertas y continúan operando en el mismo domicilio ubicado en la calle Vicente Guerrero 306.
Refiere el funcionario agrario que en la Zona Media se cuenta con 9 centros de Atención Agraria, para que las personas no tengan que trasladarse a zonas muy alejadas de su comunidad.
También informó que ultiman detalles para lo que será el primer evento de Justicia Itinerante, a realizarse en el mes de marzo, dentro del Marco Internacional de la Mujer, donde estarán participando el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Tribunal Unitario Agrario, atendiendo problemas que enfrenten personas de comunidades con la tenencia de las tierras ejidales.
