Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Acercan servicios agrarios a las comunidades

Por Carmen Hernández

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Las  oficinas de la Procuraduría Agraria continúan instaladas en la calle Guerrero y se cuenta con 9 Centros de Atención Agraria, los que brindan apoyo a personas que tengan problemas por la sucesión de predios ejidales y tenencia de tierras. 

El residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva refiere que las oficinas están abiertas y continúan operando en el mismo domicilio ubicado en la calle Vicente Guerrero 306. 

Refiere el funcionario agrario que en la Zona Media se cuenta con 9 centros de Atención Agraria, para que las personas no tengan que trasladarse a zonas muy alejadas de su comunidad. 

También informó que ultiman detalles para lo que será el primer evento de Justicia Itinerante, a realizarse en el mes de marzo, dentro del Marco Internacional de la Mujer, donde estarán participando el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Tribunal Unitario Agrario, atendiendo problemas que enfrenten personas de comunidades con la tenencia de las tierras ejidales.

"Patrulla Ciudadana" no porta armas, dice Romero Calzada
SLP

El 'Tecmol' defiende el esquema de vigilancia civil en Ciudad Valles

Fallece exfuncionario municipal en la zona centro de Ciudad Valles
SLP

Se desvaneció en un área comercial de la avenida Hidalgo; autoridades confirmaron muerte por causas naturales

Cortador de caña muere ahogado en paraje de Tamasopo; presumen caída accidental
SLP

El cuerpo fue localizado en una poza del paraje El Guamúchil, cerca de la delegación Damián Carmona

Anuncian más cambios en gabinete del Municipio
SLP

