Anuncian más cambios en gabinete del Municipio

CIUDAD VALLES.- Celebran cambios en el Ayuntamiento: la directora de Espectáculos Públicos deja el cargo.

Ayer por la mañana hubo movimiento en la oficina de la Junta de Reclutamiento, porque Alfredo Contreras Rodríguez, el hasta hoy titular de la oficina, efectuaba la entrega-recepción para el nuevo director, Francisco Rivera Montiel (regidor del Ayuntamiento en tiempos de Jorge Terán, 2015-2018).

Alfredo Contreras será el nuevo director de Espectáculos Públicos, lugar en el que estuvo durante cuatro años Rosalucía Cervantes Zúñiga, quien por el momento se incorporará a un área administrativa sin jefatura ni coordinación sobre su espalda.