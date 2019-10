Actualizarán avalúo de chatarra municipal

Rioverde- Desde la administración pasada está autorizada la venta de chatarra, pero se tiene que realizar un nuevo peritaje para actualizar los precios, dijo la síndico municipal, Bellanira Torres Díaz.

Recordó que en abril de 2018 el Congreso del Estado autorizó la venta de 55 piezas entre pipas y diversos vehículos.

Pero se tiene que volver a realizar el peritaje, y por ello se está solicitando una actualización del avalúo, comentó la funcionaria.

Aún no está definida la subasta y no hay postores porque aún no se ha dado a conocer la fecha, pero sería publicada en breve.

Mencionó que desconoce si el hecho de que exista una denuncia por la supuesta venta de chatarra los limita para la subasta, pero se tiene autorización del Congreso del Estado.

"Igual hay que checarlo, la denuncia por la venta de chatarra la presentaron particulares y desconocemos en qué trámite va", concluyó.