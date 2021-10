Acusan a regidora de proteger a invasores

CIUDAD VALLES.- Un grupo de mujeres que dijeron tener ya escrituras de sus terrenos en la Buenos Aires se quejaron de que la regidora de mayoría, Ruth Mirea Portilla Sánchez azuza y protege a los invasores, recomendándoles que no se salgan de los predios que ocuparon irregularmente.

La queja fue emitida la mañana de ayer, después del homenaje de la Presidencia municipal y se dirigieron con Claudia Isabel Huerta Robledo, secretaria del Ayuntamiento.

Las quejosas refirieron que Portilla va y promete a los invasores los terrenos, el agua y la luz "gratis", y que usa el nombre de David Medina como aval de que eso ocurrirá, por eso el motivo de su queja.

Huerta Robledo dijo que esa situación es muy delicada, pero dijo estar segura que el alcalde no envió a nadie a su nombre a hacer acuerdos y que no debe estar enterado de esta situación que empujó a las de Buenos Aires a irse a quejar. Incluso, algunas de las vecinas dijeron que ellas no pueden ocupar sus terrenos ya escriturados en otras administraciones porque invasores protegidos por líderes como Mario Solís, Guadalupe Ibarra y ahora por Ruth Portilla, se sienten protegidos.