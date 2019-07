Admite edil de Cedral pobre calidad de cartel

CEDRAL.- Las autoridades municipales dieron a conocer el programa oficial de la Feria Regional de Cedral (Ferece) 2019 a celebrarse del 11 al 15 de agosto próximo.

Ante los medios de comunicación el presidente municipal, José Homero Mata Camarillo, explicó que la feria se desarrollará del 11 al 15 de agosto y se espera, como cada año, la llegada de cientos de personas provenientes de varios puntos del país, así como de la Unión Americana.

Se hizo la presentación de las señoritas candidatas a reina de la Ferece 2019 y quienes son: Victoria Pérez Zapata, Abdid Flores González, Mónica Escalante Niño y Sharet Yuritzy Alvarado Martínez.

La elección se efectuará el 4 de agosto y la coronación el día de la inauguración de la feria.

Previo a ello, este próximo domingo se efectuará un recorrido por las calles con las candidatas y para el 28 de julio habrá una prueba de talento en el escenario ubicado frente al Palacio Municipal.

El presidente municipal habló de los grupos musicales que actuarán en el Teatro del Pueblo y en el rodeo baile, además del evento "Reto Búfalo" y de una corrida de toros.

"Sé que nuestra programación no le satisface a algunas personas. Quieren grupos de más calidad como los que se presentaban en años anteriores, pero deben comprender que no contamos con más recursos y además los grupos musicales se cotizan a precios muy elevados y algunos hasta en dólares y no contamos con mucho recurso", admitió el alcalde.