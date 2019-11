Adrián Esper no ha hecho nada por Valles: diputado

CIUDAD VALLES.- El gobierno de Adrián Esper no ha hecho algo trascendente por Valles, "sólo he visto videos de Charlie Sheen y he visto varios videos, pero no he visto una noticia de Valles donde se diga que ha detonado el desarrollo en la región, no tengo conocimiento de que los compromisos que hizo en campaña los haya cumplido", señaló el diputado Eugenio Govea Arcos.

Dijo que la pavimentación de Valles tampoco se está cumpliendo y que de eso no tiene datos, pero sobre las sesiones de Cabildo los regidores tienen la libertad de expresarse, pero las sesiones tanto de Cabildo como del Congreso tienen que hacerse con respeto porque tienen una representación popular y que el día de mañana tienen que rendir cuentas de su trabajo.

"Yo estoy satisfecho con el papel de Andrés Sánchez Montemayor, regidor de Movimiento Ciudadano en Ciudad Valles porque está echado para adelante y reclama lo que no le parece, son decisiones correctas y lo hace en las sesiones de Cabildo, esa debe ser la seriedad, el método que impere, pero sobre todo con fundamento, las cosas se tienen que decir fuerte y claro".

Cualquier funcionario que tenga acceso a recursos públicos tiene que tomar decisiones en qué invertirlos, no es lo mismo remodelar la plaza principal que invertir en un pozo de riego y hay quien sí remodela la plaza principal y no invierte en el pozo de riego.

"Hoy vemos una improvisación total en los diputados de MORENA como Edson Quintanar que dijo que no sabía qué iba poner en su declaración de impuestos si sólo tenía un saxofón y un gato, de ese tamaño es la visión de futuro, pero los vallenses así decidieron y ahí está".

Sobre las aspiraciones de Edson Quintanar por ser alcalde de Ciudad Valles, señaló que "se vale soñar" y que él no cree que el pueblo de Valles cometa el mismo error dos veces, "a mí me parece que necesitamos gente en los puestos de responsabilidad pública, honestos, capaces, comprometidos y de trabajo".