Advierte Cenace de más apagones

CIUDAD VALLES.- El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) advirtió que habrá más cortes de energía de las seis de la tarde a las 11 de la noche en los Estados de San Luis Potosí, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro y Zacatecas y que serán "rotativos y aleatorios", en diferentes partes de estas entidades.

La medida aplicaría debido a "al aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país", de acuerdo con tuits oficiales del Cenace y que dio a conocer la dirección de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad a Huasteca Hoy.

Hay una petición a la población en general por parte de la dependencia, a tomar las medidas preventivas y que se optimizará el uso de la energía eléctrica con la ayuda de todos.

Recomienda en su comunicado que los usuarios de estas entidades apaguen las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

Y las interrupciones servirán para un balance de carga-generación programando de interrupciones controladas.