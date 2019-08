Agrupaciones campesinas toman carreteras Valles-San Luis libre y de cuota

CIUDAD VALLES. En punto de las 9:10 de la mañana, campesinos de diferentes agrupaciones campesinos iniciaron bloqueos intermitentes sobre la carretera federal Valles- San Luis,tanto la vía libre como de cuota.

Con ello se sumaron a la movilización nacional en la exigencia de un diálogo directo con el presidente de la República, Andres Manuel Lopez Obrador para los apoyos al campo que, afirman, no han llegado.

"No queremos promesas ni reuniones con funcionarios, queremos el diálogo con el presidente, mientras no lo haya no nos quitaremos y no tememos la violencia con los automovilistas, nosotros ya estamos violentados por un gobierno que no escucha y no atiende", afirma Saúl Cárdenas Herrera dirigente estatal de la UniónNacional de Trabajadores Agrícolas, quien encabeza la manifestación.