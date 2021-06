Alcalde electo donará su salario a la iglesia

Rioverde.- El presidente municipal electo Arnulfo Urbiola Román donará su sueldo a las iglesias, además advierte que su gobierno será incluyente y no será una administración familiar.

Luego de obtener la mayoría de votos tras el reconteo, Urbiola Román hizo énfasis que analizará a quién será la donación de su sueldo, pero inicialmente la propuesta es entregarlo a las capillas, y a sectores donde haya más problemas de violencia intrafamiliar y delincuencia.

También se va hacer un análisis del trabajo desarrollado por el personal, para ver quiénes trabajaron bien y los que trataron mal a la ciudadanía, se les va a dar las gracias, "porque no se aceptará a nadie que venga a servirse del pueblo", reiteró el edil electo.

Los empleados municipales estarán a prueba por 100 días, si no cumplen con el trabajo asignado, se les dará las gracias y habrá nuevas contrataciones, el compromiso es servir a los rioverdenses, reiteró.

"Basta del gobierno familiar de un solo grupo, queremos un gobierno para todos los rioverdenses y con las puertas abiertas", recalcó Urbiola Román.

El Alcalde electo dijo que en lo particular no utilizará los vehículos oficiales, y también hará el llamado a los funcionarios de que los vehículos son exclusivos para los trabajos de la presidencia municipal y no para asuntos particulares.