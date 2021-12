Alcalde impone a coordinadora de Derechos Humanos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- En candente reunión de Cabildo para elegir a la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, alcalde no respetó el reglamento e impuso a Angélica Venegas quien no cumplió con los requisitos, faltó un voto para que fuera aprobada en base al reglamento, el síndico argumentó que no puede sujetar la tercia de voto a una circunstancia, la titular de Desarrollo Rural opinaba en la sesión.

Fueron 6 personas los aspirantes a Coordinadores Municipales, pero la regidora Laura Cedillo incumplió con el reglamento que marca que debe de ser una terna, sólo eligió a Aurora Luisa Rodríguez Hernández y a María Angélica Venegas Rodríguez, quien no presentó el acta de nacimiento y la constancia de residencia.