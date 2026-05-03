logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"MARIO BROS",en la fiesta

Fotogalería

"MARIO BROS",en la fiesta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alcalde somete a patadas a un violento sujeto

En redes sociales difunden los hechos fuera de contexto, dice el edil

Por Carmen Hernández

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Alcalde somete a patadas a un violento sujeto

CÁRDENAS.-  Presidente Municipal agarra a patadas a hombre que había llegado a patear su casa, la madrugada del viernes, se desconocen los motivos por los que realizó estas acciones el agresivo sujeto.  

Los hechos ocurrieron el viernes, cuando un hombre en aparente estado de ebriedad caminaba por la calle Carranza con Guerrero y llegó all domicilio del presidente municipal Edgar Miguel Hernández Aguilar, de pronto comenzó a lanzarle insultos y patear la casa. 

El jefe de la comuna molesto, salió y "lo agarró a patadas", provocando que cayera al piso.

 Minutos después arribaron los guardaespaldas del alcalde que lo levantaron, comenzaron a forcejear y después le solicitaron que se retirara.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El munícipe dio a conocer que el material ha sido difundido de manera parcial, fuera de contexto y acompañado de audio sobrepuesto, lo que genera interpretaciones alejadas de los hechos reales.

Previo a cualquier reacción, existió una agresión inicial, circunstancia que será valorada por las instancias competente conforme a derecho y bajo el debido proceso, así mismo en ningún momento existió instrucción alguna para vulnerar la integridad de persona alguna ni se trató de un acto premeditado, dijo el funcionario

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    IPA se acerca al millón de toneladas en zafra
    IPA se acerca al millón de toneladas en zafra

    IPA se acerca al millón de toneladas en zafra

    SLP

    Huasteca Hoy

    Productores reportan avance de 825 mil toneladas tras regularizar pagos

    Captan a alcalde de Cárdenas en riña callejera (video)
    Captan a alcalde de Cárdenas en riña callejera (video)

    Captan a alcalde de Cárdenas en riña callejera (video)

    SLP

    El Universal

    El Ayuntamiento reconoció el altercado, pero minimizo la situación

    Avanza señalización de la "Riviera Huasteca" en más de 100 km
    Avanza señalización de la "Riviera Huasteca" en más de 100 km

    Avanza señalización de la "Riviera Huasteca" en más de 100 km

    SLP

    Redacción

    Realizan diagnóstico técnico para mejorar orientación turística en la región Huasteca

    Semaforización protege cascada de Tamul: Conagua
    Semaforización protege cascada de Tamul: Conagua

    Semaforización protege cascada de Tamul: Conagua

    SLP

    Rubén Pacheco

    Se deben priorizar todas las actividades que hay en la cuenca, subraya