Alcalde somete a patadas a un violento sujeto

CÁRDENAS.- Presidente Municipal agarra a patadas a hombre que había llegado a patear su casa, la madrugada del viernes, se desconocen los motivos por los que realizó estas acciones el agresivo sujeto.

Los hechos ocurrieron el viernes, cuando un hombre en aparente estado de ebriedad caminaba por la calle Carranza con Guerrero y llegó all domicilio del presidente municipal Edgar Miguel Hernández Aguilar, de pronto comenzó a lanzarle insultos y patear la casa.

El jefe de la comuna molesto, salió y "lo agarró a patadas", provocando que cayera al piso.

Minutos después arribaron los guardaespaldas del alcalde que lo levantaron, comenzaron a forcejear y después le solicitaron que se retirara.

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El munícipe dio a conocer que el material ha sido difundido de manera parcial, fuera de contexto y acompañado de audio sobrepuesto, lo que genera interpretaciones alejadas de los hechos reales.

Previo a cualquier reacción, existió una agresión inicial, circunstancia que será valorada por las instancias competente conforme a derecho y bajo el debido proceso, así mismo en ningún momento existió instrucción alguna para vulnerar la integridad de persona alguna ni se trató de un acto premeditado, dijo el funcionario