Alertan por fraude en trámite de visass

RIOVERDE.- Alertan por fraude en trámite de visas de turistas, ya hay dos víctimas en el municipio de San Ciro de Acosta, quienes pagaron más de 50 mil pesos.

El delegado de Asuntos del Migrante, José Alfonso Salazar Herrera, dio a conocer que la semana pasada se presentaron dos personas del municipio de San Ciro de Acosta para preguntar sobre las visas de turista si son de manera oficial y son válidas para viajar a Estados Unidos.

"Pero al momento de solicitar información, nos percatamos que estos documentos no reúnen los requisitos tal cual como ir a una cita al Consulado, toma de huella y de fotos, no hicieron ningún proceso de éstos", comentó.

"Se les entregó un documento con las mismas características de una visa, obviamente al checarlas carecen de los candados de seguridad y de los hologramas", adujo.

Se les recomendó que no la usaran, las personas pagaron hasta 50 mil pesos por la obtención del documento, "esperamos que no se les dé uso, porque tendrían un problema con la autoridad de los Estados Unidos en ese sentido, vamos a esperar a que actúen, el Consulado no hace la aprobación de estas visas de esa manera".

Hizo mención que se les explicó que el documento no tenía validez y que se abstuvieran de utilizarlo porque podrían tener hasta problemas legales en el Consulado.

Precisó que es de vital importancia que las personas interesadas en tramitar su pasaporte y visa, deberán de acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores o en su caso en el Instituto del Migrante ubicado en la calle Escandón donde se le proporcionará información.