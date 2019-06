Alumnos del ITS por fin reciben las becas del Gobierno Federal

ÉBANO.- Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Ébano, recibieron la beca de apoyo del programa "Jóvenes escribiendo el futuro", que les permite tener un apoyo económico para solventar sus estudios.

Nora Elia Casas García, directora general del ITS, explicó que la beca, es parte del proyecto integral de desarrollo para todo el país que puso en marcha el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Bienestar y que en el ITS beneficia a 33 estudiantes del ITS.

Los estudiantes universitarios recibieron la cantidad de cuatro mil 800 pesos, que se les proporcionará cada bimestre durante un periodo de 10 meses y que servirá de apoyo para la continuación y culminación de sus estudios.

Cabe hacer mención que la solicitud a dicho beneficio fue realizada en su totalidad por los alumnos del ITSE en el mes de marzo y que se está a la espera de los próximos resultados que proporcione el sistema.

La directora del ITS, dijo que los alumnos están recibiendo ese apoyo y eso les permite poder solventar sus estudios y poder adquirir con mayor facilidad los materiales para sus trabajos.