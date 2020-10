Amenaza de huelga contra edil Andy Panda

CIUDAD VALLES.- Un grupo numeroso de trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento, encabezados por su lideresa, Narcia Pessina Gallegos se plantó frente al Palacio Municipal para exigir que se les cumplan cláusulas no negociables del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y que ya se habían enumerado antes en un documento que la secretaria general del Sindicato firmó y envió a sus 600 agremiados.

Dijeron los inconformes que si no se cumple con esas exigencias, tomarán medidas más drásticas, sin descartar la huelga como una posibilidad. Las requisas de los sindicalizados son: que 12 personas que están esperando que se les cumpla su pago de pensión por defunción, la reciban; así como también hay 40 trabajadores que esperan que se les tramite su pensión por jubilación; no se les ha incrementado el salario mínimo en un 20 por ciento como marca el indicador nacional (tiene valor retroactivo).

También que no se han homologado los salarios; tampoco se han cubierto las vacantes por muerte; no se les dio el apoyo por el 30 de abril; los uniformes deportivos de este año no se han entregado y los uniformes laborales que se entregan en abril y octubre tanto de 2019 como de 2020 no se han repartido; por último, los vales de despensa no se han entregado.

Mientras esto ocurría en la plaza, el alcalde Adrián Esper estaba en un desayuno con empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en la Capital del Estado, como lo consignó la propia página de Facebook del Ayuntamiento.