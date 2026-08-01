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Aniversario de la Diócesis de Matehuala

Arzobispo Jorge Alberto Cavazos presidió la eucaristía

Por Jesús Vázquez

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Aniversario de la Diócesis de Matehuala
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      Matehuala.- Se llevó a cabo una misa de acción de gracias para conmemorar el 29 aniversario de la Diócesis de Matehuala, en esta celebración eucarística participaron cientos de fieles, así como sacerdotes de las distintas parroquias que conforman la Diócesis.

      El arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien además funge como administrador apostólico de la Diócesis de Matehuala, fue el encargado de presidir la celebración. Durante su mensaje, señaló que se trata de un momento muy importante para la región, ya que hace 29 años fue creada la Diócesis de Matehuala, la cual ha experimentado un importante crecimiento pastoral a lo largo de este tiempo.

      Destacó que durante estas casi tres décadas se han fortalecido las parroquias y comunidades católicas del Altiplano potosino, reflejando la fe de los habitantes de la región y el compromiso de la Iglesia por continuar con su labor evangelizadora.

      Durante la ceremonia también se recordó que a lo largo de estos 29 años, la Diócesis ha tenido tres obispos, el primero fue Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez; posteriormente estuvo al frente Monseñor Lucas Martínez Lara, quien desempeñó este ministerio durante varios años hasta su fallecimiento y el más reciente fue Monseñor Margarito Salazar Cárdenas. 

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      Actualmente, la comunidad católica permanece en espera del nombramiento del cuarto obispo de la Diócesis.

      Como parte de la celebración eucarística se realizó una oración especial por la paz de Matehuala, San Luis Potosí, México y del mundo, pidiendo por el cese de la violencia, la reconciliación entre las personas y el fortalecimiento de los valores familiares y cristianos.

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