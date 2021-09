Ante ineptitud de autoridades, surge recolector de basura

CIUDAD VALLES.- "¿Estás molesto porque no pasa el camión de la basura?" pregunta un pequeño volante que muestra una mujer que vive en la colonia Hidalgo y que se convirtió en la solución para no ahogarse entre bolsas de desechos que el Ayuntamiento no recoge por falta de camiones recolectores.

El volante lo ofrece un hombre que no quiere que se sepa su nombre, porque dijo que "no le hará mucha gracia" a las autoridades lo que hace, pero que él vio la respuesta al problema del acumulamiento de desechos en las casas y lo ofreció a los ciudadanos por la cantidad de 50 pesos. Con su camioneta Chevrolet se lleva cuanto puede de basura y la tira hasta allá, al relleno sanitario de Chantol, recuperando el gasto de gasolina con los 50 pesos que cobra.

El número que pone a disposición es el 4811065228.

El último reporte de la dirección de Obras Públicas fue que, de los 15 camiones recolectores, solamente sirven seis y las camionetas con remolque.