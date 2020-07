Antorchistas exigen servicios médicos

Rioverde.- Integrantes de Antorcha Campesina se manifiestan frente al Hospital Regional de Rioverde, denuncian que solo se atienden a pacientes con coronavirus y la falta de medicamentos.

El dirigente Luis Alberto Rojas López, acompañado de 20 personas se plantaron durante algunas horas frente al Hospital Regional de Rioverde.

El líder de los antorchistas sostuvo que ha sido una constante la falta de medicamentos, refiere no es culpa de los médicos o personal que procura la salud del pueblo, sino que es un problema administrativo.

Molesto expresa que cada vez que hablan al Hospital la respuesta es siempre que no hay recursos, manifiesta que no se puede seguir así, ya que a nivel nacional crece el número de muertos por la pandemia, hoy son 36 mil, comentó.

Otro problema que se enfrenta es que muchos hospitales no le brindan atención médica a los pacientes de diabetes, hipertensos, entre otras enfermedades degenerativas que no se atienden, no hay insulina y medicamento para evitar riesgos a estos enfermos.

Se les ha solicitado tanto al Gobernador del Estado y al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que deben atender la situación de salud de todos los mexicanos.

Rojas López manifiesta la necesidad que el Gobierno federal en vez de ejercer una política con miras al 2021, atienda al pueblo en vez de ejercer una política de mentiras.

En los hospitales los doctores no tienen insumos, aunque tengan la voluntad, que van hacer con sus manos sino tienen hilo ni para suturar.