Antorchistas reclaman les entreguen alimentos

Rioverde.- Protestan integrantes de Antorcha Campesina en el Bulevar Rioverde- El Refugio, para exigir la entrega de despensas, por las precarias condiciones en que sobreviven.

Desde temprana hora familias de las colonias populares se apostaron en el Bulevar Rioverde-El Refugio, con pancartas en mano para exigir productos de la canasta básica, porque no pueden trabajar por la contingencia que se está viviendo y no tienen recursos para alimentarse.

Los quejosos manifestaron que si no se "mueren de Covid se mueren de hambre", señalaron que desde el mes de abril no trabajan porque no hay chamba.

Indicaron que tiene la confianza de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, los apoye con una despensa así con obras en sus colonias, porque carecen de alumbrado público, pavimentación de calles, entre otras obras.