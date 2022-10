Anuncian más movimientos en el Gabinete municipal

RIOVERDE.- En la Presidencia Municipal continuarán cambios de jefes de departamento, no tendrán cabida quienes no hayan entendido que se viene a servir, se les dará las gracias, señaló el presidente municipal Arnulfo Urbiola Román.

Dijo el alcalde que a un año de que tomó el cargo, va excelentemente bien, se ha acomodado y disciplinado cada uno de los departamentos.

Adelantó que habrá cambios con algunos jefes de departamento, las personas que no colaboren con el sistema de trabajo que se lleva se les van a dar las gracias o hacer el cambio estratégico.

No hay nadie en la cuerda floja, todo mundo habla por los resultados de trabajo, todas las direcciones que se han supervisado están bien, sostuvo. Hizo énfasis el presidente municipal en que no tienen cabida quienes no hayan entendido que se viene a servir, se les dará las gracias. Finalmente dijo que la base de todo para lograr más avances, es el orden, la disciplina y el respeto, pero sobre todo, la vocación de servicio.