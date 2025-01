Apagón afectó al comercio establecido

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala/Pulso.- Para terminar el 2024 en Matehuala hubo un apagón el cual duró por varias horas, hasta el momento la CFE no ha reportado a qué se debió este problema, afortunadamente ya por la noche del pasado 31 de diciembre se logró restablecer la electricidad en las diversas colonias donde se fue.

Desde temprana hora del pasado 31 de diciembre se fue la energía eléctrica en diversas colonias de la ciudad, y las personas, no sabían qué hacer ya que muchos preparaban las cenas de año nuevo para las convivencias familiares, y debido a este problema se la vieron difícil para poder trabajar, en la casa, así como en diversas empresas de la ciudad que se encontraban sin energía eléctrica.

Quienes más difícil se la vieron fueron los comercios pues era el último día del año fecha en la que se incrementan fuertemente las ventas, en todos los negocios y estos no podían atender bien a las personas ante la falta del servicio eléctrico, pues no podían ni siquiera hacer cobros por tarjetas y muchos de los clientes acudían a pagar con estas ya que no cargaban efectivo.

Este problema afecto en varias de las colonias de Matehuala donde hasta el momento no se ha informado a que se debió este apagón, pero a lo largo del 2024 se estuvieron presentando apagones en toda la ciudad problema que antes no ocurría, y parte de esto se debe a que la gente ha estado utilizando mucha mas electricidad que antes.