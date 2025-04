Cada falla en acueducto de 'El Realito' cuesta 5 mdp: Galindo

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que cada que vez que falla el suministro de El Realito el Ayuntamiento de San Luis Potosí gasta cerca de 5 millones de pesos para la distribución de agua por pipas en las más de 30 colonias afectadas.

"Nosotros tenemos que sumar entre cerca de 40 y 45 pipas en total, entonces fluctúa mucho, porque nosotros no rentamos las pipas, sino que contratamos la distribución de metros cúbicos en casas, pero yo creo que cada vez que enfrentamos una crisis de este tipo nos debe de estar costando entre 4 y 5 millones de pesos", señaló.

En cuanto a la reciente falla, la cual, ya es la sexta en lo que va del año, Galindo Ceballos refirió que de enero a la fecha hay un acumulado cercano a los 30 días en los que no ha funcionado El Realito.

Señaló que el director del Interapas, ha documentado los diversos fallos para informar a la CEA, puesto que esto tiene que impactar en los costos que se cobran al Ayuntamiento capitalino mes con mes.

"No ha habido ninguna repercusión favorable al Interapas, simplemente se paga menos agua, pero como saben hay dos tarifas, una que paga la construcción, que es permanente entre 4 y 5 millones de pesos, y la otra es el agua, claro que el agua que no llega no se paga". Finalmente, puntualizó que en las diversas crisis se ha registrado un promedio de falta de agua proveniente de El Realito que puede oscilar entre 4 y 7 días.