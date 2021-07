Aprueban preseas para Rioverdense Distinguido

RIOVERDE.- En reunión de Cabildo aprueban por mayoría de votos propuestas para Rioverdense Distinguido, además, el presidente de la Comisión de la Cultura denunció que no fue tomado en cuenta para elaborar la convocatoria, el alcalde pidió disculpas.

La semana pasada por el 404 aniversario de la Fundación de Rioverde, el director de Cultura José Antonio Loredo Juárez, acompañado del alcalde Saúl Moreno, dio a conocer el programa de actividades y la convocatoria para el reconocimiento del Rioverdense Distinguido.

En reunión de Cabildo se dio a conocer las cuatro propuestas recibidas en el ámbito filantrópico, cultural, deportivo, ecología e investigación.

Además, el presidente de la Comisión de Cultura, Rómulo García solicitó el uso de la voz y explicó que es importante que se reconozca a las personas, pero "quiero manifestar que no hubo comunicación adecuada, no quiero pensar que es la resaca de las elecciones que haya impedido que no nos hayan citado para diseñar la convocatoria y por ende me abstengo de emitir mi voto", enfatizó.

Los galardonados fueron: la maestra Virginia Aguilar Martínez, quien ha realizado un trabajo altruista. En el ámbito cultural Santiago Maldonado Reyna, para el maratonista Eduardo Ortiz y Graciela Montoya.

En distinciones especiales son: para Manuel Fuentes, quien se ha caracterizado por pintar los murales en la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría y en el Palacio municipal, así como para Herminio Patiño y Miguel Sánchez, este último con discapacidad, quien trabaja en el restaurante La Mandarina.

Con la mayoría de votos fueron autorizados los reconocimientos, pero se abstuvieron de votar los regidores Rómulo García, Jafet Pérez, Virginia Chávez y Carlos Espinoza Rincón.