Asesina a puñaladas a un hombre en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Un hombre trató de calmar a unas personas que se estaban peleando, pero fue apuñalado y murió cuando era trasladado a una clínica particular; los policías estatales detuvieron al presunto agresor.

El occiso respondía al nombre de Juan Martín Navarro López, tenía 54 años de edad, y vivía en la calle Tanchachín entre Romualdo del Campo e Islas de la colonia Rafael Curiel, quien llegó al hospital a bordo de un vehículo particular, alrededor de las 00:20 horas de este domingo, sin embargo, los médicos ya no pudieron hacer nada, pues no tenía signos vitales.

Policías de diferentes corporaciones acudieron a ese lugar y se entrevistaron con la esposa del infortunado, quien les refirió que momentos antes, Juan se salió de su casa para tratar de calmar a unas personas que se estaban peleando a unos metros de su hogar.

Sin embargo, uno de ellos, identificado como Santiago 43 años de edad, de ocupación albañil, lo apuñaló.

Elementos de la Policía Estatal ya habían realizado un operativo en la zona donde ocurrió la agresión, y lograron capturar al presunto asesino, por lo que Santiago fue llevado a la comandancia de región y posteriormente a la Séptima Delegación de la Fiscalía General de Justicia, donde quedó a disposición de un Ministerio Público.