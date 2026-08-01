Atropellan y matan a un puma en Ahuacatitla

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CIUDAD VALLES.- Reportan la muerte de un puma (Puma concolor) cerca de Ahuacatitla, en Xilitla y entregan el cuerpo del animal al Gobierno municipal.

La empresaria y protectora ambiental local, Ena Buenfil Zamudio dio a conocer en la página de su firma empresarial la muerte de un puma joven que, en primera instancia, se creía que había sido víctima de la caza furtiva, sin embargo, luego se resolvió que su deceso se debía a un posible golpe de un vehículo, que fue atropellado el animal, pereciendo en el lugar de los hechos.

La dirección de Protección Civil Municipal de Xilitla, a cargo de Mundo Zorrilla hizo el levantamiento del cuerpo y haría la entrega a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que procediera a algún proceso.