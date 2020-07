Aumenta arribo de paisanos

RIOVERDE.- En lo que va de este mes han arribado a Rioverde 150 paisanos, a quienes se les ha concientizado sobre la importancia de que se resguarden en casa por 14 días, señaló el titular de Atención al Migrante, Uriel Guadalupe Juárez Ortega.

Expuso Uriel Juárez Ortega que, desde los meses de marzo a junio ingresaron al municipio 577 connacionales, todos ya cumplieron con la recomendación de mantenerse en casa por un periodo de 2 semanas.

Sin embargo, señaló que en lo que va del mes, se registró un repunte de paisanos por lo que diariamente están arribando 30 en Rioverde, actualmente se cuenta con 150 connacionales quienes han llegado en transporte público o en vehículos particulares.

Agregó que, la mayoría ha llegado a las comunidades de San José del Tapanco, Puerto de Martínez, La Loma, El Capulín, El Aguacate, Ejido Puente del Carmen y la cabecera municipal.

Precisó que, el problema que se está enfrentando, es que algunos paisanos no acatan las medidas sanitarias, argumentan que en el municipio "la gente no toma las medidas de protección y no utilizan el cubrebocas".

Adelantó que los paisanos que presentan el certificado de que no tienen Covid-19, ya no se les pide que estén en asilamiento, finalizó.