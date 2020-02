Aumenta el consumo de alcohol en mujeres

Rioverde.- Se ha disparado el consumo de alcohol sobre todo en las mujeres quienes inician desde los 12 años de edad, sostuvo el especialista en tratamiento de adicciones, Adrián Izar Urbina.

Explicó que en los últimos años se ha incrementado el consumo de bebidas alcohólicas y según la Encuesta Nacional de Adicciones, las mujeres están bebiendo mucho más y casi a la par de los hombres lo cual es algo grave.

Considera que es necesario realizar campañas de prevención, ya que se han detectado casos desde los 12 años de edad, la mayoría de los embarazos no deseados en adolescentes se dan bajo los efectos de esta droga, con relaciones sexuales no consensadas que derivan en un embarazo no deseado, apuntó.

Un trago estándar de 14 grados de alcohol lo tiene una cerveza como una copa de tequila, pero lo que más se consume es la cerveza porque es más fácil de conseguir.

Dijo que este fenómeno se da porque se tiene más libertad, y un mayor acceso a los lugares donde se vende alcohol. "Antes en los bares se prohibía la entrada a mujeres, menores y uniformados en general, pero ahora ya no existe esta prohibición".

El especialista señala que la mujer se ha ganado un lugar en una sociedad marcada por el machismo, ya están al mismo nivel, pero por ello tiene acceso a los mismos lugares y diversión que antes no podía.

