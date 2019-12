Aumenta la inseguridad; se disparan los robos

Rioverde.- La inseguridad aumenta día a día, pero en esta temporada tiende a dispararse por los robos que se cometen por diversos sectores de la ciudad.

El líder de los comerciantes ambulantes Aurelio Zarazúa Galván, menciona que en estas fechas aumenta porque la gente trae dinero y los delincuentes hasta parece que olfatean los bolsillos, los siguen y los atracan, ya que transeúntes han sido víctimas y además amas de casa a las que han despojado de sus bolsas.

Refiere que hay municipios en México donde hay muchas cámaras de video vigilancia y cuando se presenta un atraco, sigue el monitoreo del delincuente hasta lograr atraparlo.

En el caso de Rioverde, Zarazúa Galván admite que hay cámaras, pero que no están en funcionamiento, autoridades no las checan constantemente, ya que ha habido pacazos y no hay detenidos.

Se tiene que investigar el costo de las cámaras, el funcionamiento que tienen porque puede haber hasta fraude, hay cámaras obsoletas que en otros países las venden como chatarra y luego por estos lares las ofrecen como de gran calidad y les son compradas.