Aumentan llamadas falsas a la Cruz Roja

RIOVERDE.- Se disparan las emergencias en la vía pública por accidentes de motociclistas que manejan a exceso de velocidad, a la semana se registran 12 accidentes, señala el coordinador de Cruz Roja Mexicana, Eduardo Alejandro Cadena Torres, quien recomienda manejar con precaución.

Cadena Torres dio a conocer que las llamadas falsas se han disparado un 30 por ciento, es por ello que se recomienda a la población que no haga mal uso de los números telefónicos.

Se sigue apoyando a las urgencias médicas, aunque se han disparado en estas fechas, el servicio es solicitado en la vía pública por la caída de motociclistas que manejan a exceso de velocidad y no manejan con precaución.

Otro problema que se tiene es que motociclistas no portan bien el casco protector, lo traen sobrepuesto y por ende no los protege, es por ello que se hace un llamado para que conduzcan con precaución, que usen bien el casco, e hizo hincapié que la Cruz Roja Mexicana no cobra el servicio de urgencias, actualmente se cuenta con 3 ambulancias operativas y 1 de rescate urbano, finalizó.