Aún investigan en Valles sobre laudo millonario

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas dijo que continúan las investigaciones sobre el caso del dinero perdido del recurso del ramo federal del laudo que por 4.7 millones de pesos bajaron de una cuenta del Ayuntamiento y dice que Valles no es el único municipio con este problema.

"Hablé con el síndico Alejandro González Duque, si hubo un error de mi compañero Duque de que lo madrugaron y ahí debe haber corrupción interna donde alguien avisó que no estaba y le hicieron la trácala, está bien molesto, pero por no estar ahí una hora, en su oficina, no tienen derecho a abusar de él".

Dijo que sí tienen algunos elementos como la firma de abogados y el señor que sólo laboró seis meses (son cuatro en realidad) y dijo que ya se está trabajando en eso.

"Si está muy molesto el síndico Duque, dice que él no va a dejar la chamba y que va a pelear y que va a recuperar ese dinero que le quitaron, pues vamos a apoyarlo, si quiere seguir en la chamba tiene que pelear sobre ese laudo porque es una cosa ilegal lo que le hicieron".

Dio a conocer que incluso le han llamado de otros municipios donde también los están madrugando, "debe ser una banda del crimen organizado la que se debe estar metiendo en esa situación, se debe actuar y deben estar todos en el bote porque es un delito y ya estamos también sobre Banorte para que nos expliquen porqué pueden de un ramo federal quitar dinero.

Si hay gente involucrada en Banorte la vamos a encontrar y si hay gente involucrada en el Congreso del Estado la vamos a encontrar y si hay gente involucrada en las administraciones mu

