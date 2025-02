Bachilleres reforestan y pintan su escuela

Jesús Vázquez

Cedral.- Estudiantes del Telebachillerato 23 de Septiembre en compañía de sus maestros realizaron limpieza, reforestación de jardineras y mantenimiento de pintura de los salones de la escuela.

Los trabajos realizados son parte del compromiso de los estudiantes y profesores para mejorar la escuela y tener una institución limpia.

Los estudiantes limpiaron todo el terreno, porque había áreas que se estaban llenando de maleza, así mismo se rehabilitó la jardinera, donde colocaron varias flores y plantas, pero hicieron reforestación plantando varios arbolitos, que serán cuidados para su crecimiento.

La idea es que tenga más áreas verdes la institución para sus alumnos y las próximas generaciones, ya que a los estudiantes actuales no les tocara ver grandes los árboles, algún día cuando pasen por la escuela podrán decir que ellos ayudaron plantarlos para tener un entorno sano, donde inclusive sus hijos podrían estudiar en esta escuela.

Esta institución apenas está iniciando, y se formó con la finalidad de apoyar para que jóvenes puedan cursar el bachillerato jóvenes de localidades como el ejido La Cruz, Santa Teresa, Rinconada, La Cabra y Salitrillos, ya que en estas comunidades no hay un bachillerato y los jovencitos y jovencitas al terminar la secundaria, no podían continuar sus estudios, pues muchos no cuentan con los suficientes ingresos económicos para acudir todos los días a Matehuala o a Cedral para estudiar la preparatoria y este telebachillerato será de gran beneficio.